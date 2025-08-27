Benfica - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz izle
Fenerbahçe, 16 yıllık Devler Ligi hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında bu akşam Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oluyor. Lizbon'da oynanacak mücadelede alınacak her türlü galibiyet Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi biletini getirecek. Saat 22.00'de başlayacak zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ''Benfica - Fenerbahçe maçı canlı izle'', ''FB rövanş maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı izle!
Fenerbahçe için tarihi gün geldi çattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz’in Benfica takımına konuk oluyor. Mourinho ve ekibi, sahadan galibiyet ile ayrılarak turu geçen taraf olmak istiyor. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka, saat 22.00’de başlayacak. FB rövanş maçı canlı olarak TRT 1’den yayınlanacak. Slavko Vincic’in yöneteceği zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Benfica - Fenerbahçe maçı canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz izle…
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica - Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka, TRT 1'den canlı olarak olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak.
MUHTEMEL 11’LER
BENFİCA: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Enzo, Rios, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Fenerbahçe’nin rövanş maçını aşağıda yer alan TRT 1 linki aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6