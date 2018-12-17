UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.
Benfica, sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla Fenerbahçe'yi elemişti. Play-off'ta Yunanistan'dan PAOK'u 1-1 ve 4-1'lik sonuçlarla geçen Benfica, grupta Bayern Münih, Ajax ve AEK ile rakip oldu.
Portekiz ekibi grubu 7 puanla bitirip 12 puanlı Ajax ve 14 puanlı Bayern'in ardında 3. oldu ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Benfica, ligde lider Porto'dan 4 puan uzakta ve 4. sırada bulunuyor.
Benfica, takımlarımızın oldukça tanıdığı bir ekip. Galatasaray, daha önce 2015/2016 Şampiyonlar Ligi grubunda Portekiz ekibiyle karşılaşmıştı. İki takım da kendi sahalarındaki maçları 2-1 kazanmıştı. 2008/2009'da UEFA Avrupa Ligi grup maçındaki maçı ise Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazanmıştı. (O dönem grup maçları tek maç sistemiyle oynanıyordu)
Benfica, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet; Beşiktaş ile oynadığı 2 maçta 2 beraberlik; Trabzonspor ile oynadığı 2 maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Portekiz 1. Lig'inde üst üste 4 şampiyonluk elde eden Benfica, geçen sezon bu seriye ara verip zirveyi Porto'ya kaptırmıştı. Benfica, Portekiz Ligi'nde elde ettiği 36 şampiyonlukla bu alanda zirvede bulunuyor. Kulüp ayrıca 26 kez de Portekiz Kupası'nı müzesine götürdü.
'Kartallar' lakaplı kulübün Avrupa arenasında da çok önemli başarıları bulunuyor. Benfica, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.
Benfica, 1961 ve 1962'de Kıtalararası Kupa'da, 1963, 1965, 1988 ve 1990'da Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda final oynasa da 2.'likle yetindi.
Benfica, Fenerbahçe'yi yarı finalde elediği 2012-13 sezonu ile 2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline çıksa da kupayı almayı başaramadı.
Benfica maçlarını ünlü Luz (Işık) Stadı'nda oynuyor. Stadın kapasitesi 65 bin 647 kişi.
Benfica'nın teknik direktörlüğünü 4 sezondur Rui Vitoria yapıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı geride kalan 3 sezonun 2'sinde şampiyonluğa ulaştı.
Transferdeki başarı ile dikkat çeken Benfica, genç yıldızları parlatıp yüksek meblağlarla satmasıyla biliniyor.
JONAS ÇOK TEHLİKELİ
Benfica'da dikkat çeken oyuncular; tecrübeli golcü Jonas, orta sahanın başarılı ismi Pizzi, sol bek Grimaldo ve 19 yaşındaki parlayan yetenek Gedson Fernandes.
Benfica'da geçen sezon 41 maçta attığı 37 golle en dikkat çeken isim olan Jonas, Portekiz ekibinin en etkili silahı konumunda. Jonas, bu sezon ise şimdiye kadar 7 golü ağlara yolladı. 34 yaşındaki yıldız, kariyerinde daha önce Benfica'nın yanı sıra Valencia, Santos ve Gremio gibi ekiplerde oynadı.
İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ise, 2015'te 700 bin Euro'ya geldiği Benfica'da piyasa değerini 22 milyon euro'ya kadar çıkardı. 22 yaşındaki futbolcu, atağa hızlı çıkışlarıyla tehlike yaratıyor.
19 yaşındaki Gedson Fernandes, dünya devlerinin radarına girdi bile... Oyuncunun şu anki piyasa değeri 15 milyon euro.
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