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Benfica'da geçen sezon 41 maçta attığı 37 golle en dikkat çeken isim olan Jonas, Portekiz ekibinin en etkili silahı konumunda. Jonas, bu sezon ise şimdiye kadar 7 golü ağlara yolladı. 34 yaşındaki yıldız, kariyerinde daha önce Benfica'nın yanı sıra Valencia, Santos ve Gremio gibi ekiplerde oynadı.