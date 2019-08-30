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Bengü: Her saniyesi mutluluk gözyaşı

Ünlü şarkıcı Bengü'nün annesi ve babası doğuma sayılı günler kala İstanbul’a gelmişti. Ünlü şarkıcı kızı Zeynep'i kucağına aldığı özel anların videosunu paylaştı

Bengü - Selim Selimoğlu

İşadamı Selim Selimoğlu ile Ağustos 2018'de nikah masasına oturan Bengü, kızı Zeynep'i kucağına aldı. Doğum Acıbadem’de bulunan özel bir hastanede civarında uzman doktorlar tarafından gerçekleşti.

 

Sağlıklı bir doğum sonrası uzun süre paylaşım yapmayan şarkıcı, son olarak takipçilerine bir fotoğraf sunmuştu. Ünlü şarkıcı paylaşımına; "Öyle gerçek ki her saniyesi...Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu...İkimizdik biz gecen sene bugün; şimdi tamamlandık...3 kişilik minik bir aileyiz artık. Ömür boyu hep beraber; hep mutlu gözyaşlarımız olsun. Allah isteyen; dileyen; o duygunun hakkını verebilecek herkese anne baba olmayı nasip etsin...İyi ki bizi seçtin kızım...Hoş geldin kızım. Seni hep çok seveceğiz." notunu düştü. 

 

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