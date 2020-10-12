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Benim Adım Melek 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 35. bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Benim Adım Melek 35. bölümde neler olacak?

Benim Adım Melek 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 35. bölümde neler olacak?

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi gibi isimlerin yer aldığı Benim Adım Melek 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki 35. bölümde neler olacak? İşte Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Benim Adım Melek 35. bölüme Melek’in babasına “Neden yaptın bunu, neden? Sen beni hiç mi sevmedin" diye bağırması damga vuracak. Halil aşkına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Seyit Ali, kızı için her şeyi göze almış durumda. Aile, Melek’in kanseri yenmesi için her yolu deneyecek ama sonuçlar olumlu gelmiyor.Benim Adım Melek 35. bölümde de izleyenleri ekranlara kilitleyecek.

BENİM ADIM MELEK 35. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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