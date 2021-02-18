TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 53. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali, oğlu Halil ‘i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrenir. Cumali’nin öğrendikleri Halil gibi onu da çıkmaza sokar.

Seyitali, Cumali’nin peşini bırakmaz. Halil ve Alpay arasındaki gerginliği ve Cumali’nin bu dertli hallerini anlamaya çalışır. Cumali, kendisini ve Şirhanları kurtarabilecek bir çözüm bulabilecek mi? Bir yandan Melek, bir yandan Seyitali, Halil’den açıklama beklemektedir. Halil sessizliğini bozacak mı?

Mithat, Seyran’ın onun hakkındaki fikirlerini öğrenmenin peşindedir. İkra ve Kerem abisini bulmak için Halfeti yollarındadır. Mehmet’in evinde bir ipucu ararlar. İkra’yı abisine kavuşturabilecek bir iz bulabilecekler mi? Zümrüt konağın hanımının kim olduğunu herkese hatırlatmaya kararlıdır. Defne ve Vildan ile girdiği güç savaşını kazanabilecek midir?

BENİM ADIM MELEK 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...