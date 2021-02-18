Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Benim Adım Melek 54. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 53. son bölüm...

TRT1'in yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisi, 50. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Cumali, oğlu Halil ‘i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrendi ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 54. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 53. son bölüm...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 53. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali, oğlu Halil ‘i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrenir. Cumali’nin öğrendikleri Halil gibi onu da çıkmaza sokar.
Seyitali, Cumali’nin peşini bırakmaz. Halil ve Alpay arasındaki gerginliği ve Cumali’nin bu dertli hallerini anlamaya çalışır. Cumali, kendisini ve Şirhanları kurtarabilecek bir çözüm bulabilecek mi? Bir yandan Melek, bir yandan Seyitali, Halil’den açıklama beklemektedir. Halil sessizliğini bozacak mı?

Mithat, Seyran’ın onun hakkındaki fikirlerini öğrenmenin peşindedir. İkra ve Kerem abisini bulmak için Halfeti yollarındadır. Mehmet’in evinde bir ipucu ararlar. İkra’yı abisine kavuşturabilecek bir iz bulabilecekler mi? Zümrüt konağın hanımının kim olduğunu herkese hatırlatmaya kararlıdır. Defne ve Vildan ile girdiği güç savaşını kazanabilecek midir?

BENİM ADIM MELEK 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 54. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni oyuncu! İnanç Konukçu kimdir? İnanç Konukçu kaç yaşında?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir'e yeni oyuncu!
Malhun Hatun kimdir, çocukları kimler? - Malhun Hatun'u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Biyografisi
TELEVİZYONMalhun Hatun kimdir, çocukları kimler?
Sol Yanım oyuncuları kim? Sol Yanım konusu ne? Sol Yanım final bölümü oyuncuları
TELEVİZYONSol Yanım oyuncuları tam kadro
Sol Yanım dizisi neden final yapılıyor? Sol Yanım neden bitti?
TELEVİZYONSol Yanım dizisi neden final yapılıyor?
Çakallarla Dans filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans filmi konusu nedir?
TELEVİZYONÇakallarla Dans filmi konusu ve oyuncuları
Paranormal İşaretler oyuncuları kimler? Paranormal İşaretler filmi konusu nedir?
TELEVİZYONParanormal İşaretler oyuncuları kimler?
Kız Babası filmi oyuncuları kimler? Kız Babası filmi konusu nedir? Kız Babası nerede çekildi?
TELEVİZYONKız Babası filmi oyuncuları kimler?
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kim? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosu
Kuruluş Osman oyuncuları kim? Kuruluş Osman dizi oyuncuları gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları kim?
Benim Adım Melek oyuncu kadrosu: Benim Adım Melek oyuncuları kim, gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?