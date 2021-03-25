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Benim Adım Melek 59. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 58. son bölüm...

TRT1'in yeni sezonuyla da en çok izlenen yapımlarından biri olan Benim Adım Melek dizisi, 58. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Mithat ve Seyran, Gülce’nin babası ile gittiği haberiyle yıkıldılar ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 59. yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek 59. yeni bölüm fragmanı izle - Benim Adım Melek 58. son bölüm...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 58. bölümüyle ekrana geldi. İşte şimdiden merakla beklenen Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mithat ve Seyran, Gülce’nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan’dan yardım ister ama ne Gülce’den ne de Erdal’dan bir iz yoktur. Zümrüt’ü Halfeti’de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali’yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar.

Ömer, karısı Defne’nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay’ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan’ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan’dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda’ya ne ceza kesecek? İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin’de İkra’nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra’nın abisi gerçekten Mardin’de mi? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt’ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

BENİM ADIM MELEK 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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