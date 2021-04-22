Benim Adım Melek dizisinin 62. son bölümünde; Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem’i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay’ın izini sürmektedir. Benim Adım Melek 62. son bölüm...

BENİM ADIM MELEK 63.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) April 21, 2021

BENİM ADIM MELEK 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halil’in olan bitende Kenan’ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan’ın peşine düşer. Alpay’ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan’ın evine baskın verir. Halil Alpay’ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem’in Funda’nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne’yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?