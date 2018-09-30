Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı

30.09.2018 - 16:08 | Güncelleme:

Başarılı oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, yakın dostlarının katıldığı düğünle bir otelde evlendi. Bensu Soral, iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, Hakan Baş ise bu özel gecede smokin giydi. Düğüne, Berkay-Özlem Ada Şahin, Murat Dalkılıç, Oğulcan Engin, Yıldıray Şahinler, Pelin Akil, Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin, Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Nurdan Beşen-İbrahim Büyükak, Gözde Kansu, Büşra Develi, Ezgi Mola başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı

  • 1 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başarılı oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, yakın dostlarının katıldığı düğünle bir otelde evlendi.

  • 2 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Düğünde, Bensu Soral’ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Hakan Baş’ın şahitliğini ise; Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı.

     

  • 3 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    GELİNLİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU

    Bensu Soral, iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, Hakan Baş ise bu özel gecede smokin giydi.

  • 4 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Bensu Soral’ın saçını Taner Kuyu, makyajını Selen Karabulut yaptı. Hakan Baş’ın saçını ise Yamaç Kazıcı yaptı.

  • 5 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

    Düğüne, Berkay-Özlem Ada Şahin, Murat Dalkılıç, Oğulcan Engin, Yıldıray Şahinler, Pelin Akil, Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin, Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Nurdan Beşen-İbrahim Büyükak, Gözde Kansu, Büşra Develi, Ezgi Mola başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

  • 6 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Hande Soral da kız kardeşinin en özel gününde yanındaydı.

  • 7 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞI

    Yasemin Özilhan, pembe abiyesiyle görenleri büyüledi.

  • 8 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Gözde Kansu ile Büşra Develi, düğüne birlikte katıldı.

  • 9 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Develi, elbisesiyle göz kamaştırdı.

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    Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti de dostlarını yalnız bırakmadı.

  • 11 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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    Ezgi Mola, zarif halleriyle dikkat çekti.

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  • 17 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 18 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 19 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 20 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 21 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 22 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 23 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 24 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 25 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 26 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 27 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 28 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 29 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 30 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 31 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 37 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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  • 38 Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı - Magazin haberleri
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