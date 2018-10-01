Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününde şıklık yarışı

Başarılı oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş, yakın dostlarının katıldığı düğünle bir otelde evlendi. Bensu Soral, iki ayrı gelinliğiyle göz doldururken, Hakan Baş ise bu özel gecede smokin giydi. Düğüne, Berkay-Özlem Ada Şahin, Murat Dalkılıç, Oğulcan Engin, Yıldıray Şahinler, Pelin Akil, Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin, Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Nurdan Beşen-İbrahim Büyükak, Gözde Kansu, Büşra Develi, Ezgi Mola başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı