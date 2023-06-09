Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan çifte zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...