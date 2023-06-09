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Benzin fiyatları son gelişmeler: 9 Haziran güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz günlerde çifte zam yapılmıştı. Araç sahipleri zam sonrası güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İşte 9 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...

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  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan çifte zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

    9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi.
  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,89 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL
  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,94 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,75 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL
  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,30 TL

    Motorin fiyatı: 22,43 TL

    LPG fiyatı: 10,57 TL
  • BENZİN VE MOTORİN fiyatları son dakika: 9 Haziran 2023 bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,29 TL

    Motorin fiyatı: 22,51 TL

    LPG fiyatı: 10,46 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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