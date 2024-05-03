Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

2 Mayıs Perşembe günü (dün) gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Buna göre bugün itibariyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 43,93 TL, motorin fiyatı 41.3 TL otogaz fiyatı ise 20,97 TL oldu.

Ankara'da benzinin litresi 44.78 TL, motorin fiyatı 42.23 TL olurken İzmir'de ise benzinin litresi 45.02 TL, motorin fiyatı 42.48 TL oldu.

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