BENZİNE ARKA ARKAYA ZAM!

Benzine bir zam daha geldi. Son olarak, 12 Nisan 2025 tarihinde benzine 81 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise benzine 17 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş zam geldi.