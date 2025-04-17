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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine bir zam daha geldi! Benzine ne kadar zam geldi? 17 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı

        Benzine bir zam daha geldi! 17 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı

        ABD'nin değişen tarife politikalarının yarattığı belirsizlik ile ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine etkilerine yönelik endişeler, brent petrol fiyatlarını etkiliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda benzine 81 kuruşluk zamdan sonra bir kez daha zam geldi. Peki, zamlı benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 17 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 08:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 08:07
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        1

        Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı piyasaların odağında yer alırken, brent petrol fiyatlarını da etkiledi. Bu kapsamda, benzine bir zam daha geldi. İşte, benzin zammından sonra 17 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

        2

        BENZİNE ARKA ARKAYA ZAM!

        Benzine bir zam daha geldi. Son olarak, 12 Nisan 2025 tarihinde benzine 81 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise benzine 17 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 97 kuruş zam geldi.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,97 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,19 TL

        LPG litre fiyatı: 26,51 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,11 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,30 TL

        LPG litre fiyatı: 27,28 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,08 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,43 TL

        LPG litre fiyatı: 27,02 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,69 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,05 TL

        LPG litre fiyatı: 27,12 TL

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