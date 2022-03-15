İslam alemi tarafından Berat Kandili günahlardan beraat edilen gece olarak kabul edilmektedir. Hz. Muhammed bu gece hakkında; “Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin”. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve “Tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim diye buyurduğunu nakletmiştir.

Berat Kandili, rızıkların, ecelin ve doğumun yazıldığı, kaydedildiği gün olarak bilinmektedir. Berat gecesinden Kadir gecesine kadar insanların amel defterlerinin açık olduğu ve Kadir gecesi bu defterin mühürlenerek dört büyük meleğe teslim edildiği rivayet edilmektedir. Berat Kandili gecesi yapılacak dua, ibadet ve zikirlerle haklarında yazılacak musibetleri defetme ve geçmiş günahlardan bağışlanma murat edilir.