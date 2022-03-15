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Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

Ramazan ayına sayılı günler kala Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti gündeme geldi. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, Müslümanlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ibadet ve dualarla idrak edilecek. Vatandaşlar büyük bir heyecanla beklenen Berat Gecesi'nin anlamı, önemi ve faziletini araştırılıyor. Peki, Berat Gecesi Berat ne oldu, önemi nedir?

  • 01
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Gecesi ne oldu sorusu Müslümnalar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı yaklaşırken büyük bir heyecanla beklenen Berat Kandili için geri sayım başladı. Kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Gecesi ne zaman?" sorusuna yanıt aradı. Peki, Berat Kandili önemi nedir, ne oldu? İşte, tüm merak edilenler...
  • 02
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    BERAT GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart Perşembe 2022 tarihine denk geliyor.
  • 03
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    BERAT NE DEMEK?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

    Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.
  • 04
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    BERAT KANDİLİ’NDE NE OLMUŞTUR?

    Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

    Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.
  • 05
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

    -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

    -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

    -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

    -Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.

    Peygamberimiz, ‘Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.’ buyurmuştur.
  • 06
    Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve fazileti: Berat Kandili önemi nedir, ne oldu?

    BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

     

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