Berberi acımasızca dövdüler!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da yaşayan berber iddiaya göre tıraş ücretini ödemeyen müşterisine borcunu öde diye mesaj attı. O mesaj üzerine gözü dönen müşteri dükkanı basıp genç berbere saldırdı.
Giriş: 13.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:13
