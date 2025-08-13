Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Berberi acımasızca dövdüler! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Berberi acımasızca dövdüler!

        Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da yaşayan berber iddiaya göre tıraş ücretini ödemeyen müşterisine borcunu öde diye mesaj attı. O mesaj üzerine gözü dönen müşteri dükkanı basıp genç berbere saldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berberi acımasızca dövdüler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, Ankara'da meydana geldi.

        Ankara'da yaşayan berber iddiaya göre tıraş ücretini ödemeyen müşterisine borcunu öde diye mesaj attı.

        O mesaj üzerine gözü dönen müşteri dükkanı basıp genç berbere saldırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi