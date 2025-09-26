Engin Akyürek’in ‘Ömer Bereketoğlu’ karakteriyle ekrana döndüğü Bereketli Topraklar’dan bir tanıtım daha geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni yapım hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte, Bereketli Topraklar dizisi, konusu, oyuncu ve yapımcı kadrosu ve yayınlanan fragmanlar...