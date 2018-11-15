2 | 30

Oyuncu, “Tanınmış insanların standart bir hayatı olabiliyor mu? Bunu sağlamak mümkün mü?” sorusuna, “Hayatım sürekli izlendiğimi bilerek ve kendimi kontrol ederek geçiyor; bu bir gerçek. ‘Her istediğimi yapıyorum, kimseyi umursamıyorum’ dersem, yalan söylemiş olurum. Eskiden daha fevri ve isyankârdım” cevabını verdi.