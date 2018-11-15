Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum

15.11.2018 - 08:43 | Güncelleme:

Sürekli izlendiğini bilerek yaşadığını söyleyen Bergüzar Korel, “Hayatım, kendimi kontrol ederek geçiyor. Eskiden daha fevri ve isyankârdım” dedi. Oyuncu, Engin Akyürek’le başrolünü paylaştığı ‘Başka İhtimal’ filminde canlandırdığı Deniz için ise, “En yakın hissettiğim kadındı... Kamera önünde tamamen çıplak bir Bergüzar vardı” şeklinde konuştu

  • 1 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    1 | 30

    Bergüzar Korel, Hello dergisine Monako Prensesi Grace Kelly’nin özel suitinde poz verdi. 

     

  • 2 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    2 | 30

    Oyuncu, “Tanınmış insanların standart bir hayatı olabiliyor mu? Bunu sağlamak mümkün mü?” sorusuna, “Hayatım sürekli izlendiğimi bilerek ve kendimi kontrol ederek geçiyor; bu bir gerçek. ‘Her istediğimi yapıyorum, kimseyi umursamıyorum’ dersem, yalan söylemiş olurum. Eskiden daha fevri ve isyankârdım” cevabını verdi. 

  • 3 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    3 | 30

    Korel, sosyal medyada çocuk, insan ve hayvan haklarıyla ilgili paylaşımları hakkında,  “Hayatımı değil, hayata bakış açımı göstermek için kullanıyorum. Herkesin rahatlıkla ulaşıp, canının istediğini yazabilmesi bana uygun değil” ifadelerini kullandı.

  • 4 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    4 | 30

    Oyuncu, Engin Akyürek’le başrolünü paylaştığı ‘Başka İhtimal’ filminde canlandırdığı Deniz için ise, “En yakın hissettiğim kadındı... Kamera önünde tamamen çıplak bir Bergüzar vardı” şeklinde konuştu.

  • 5 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    5 | 30
  • 6 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    6 | 30
  • 7 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    7 | 30
  • 8 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    8 | 30
  • 9 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    9 | 30
  • 10 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    10 | 30
  • 11 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    11 | 30
  • 12 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    12 | 30
  • 13 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    13 | 30
  • 14 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    14 | 30
  • 15 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    15 | 30
  • 16 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    16 | 30
  • 17 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    17 | 30
  • 18 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    18 | 30
  • 19 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    19 | 30
  • 20 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    20 | 30
  • 21 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    21 | 30
  • 22 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    22 | 30
  • 23 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    23 | 30
  • 24 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    24 | 30
  • 25 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    25 | 30
  • 26 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    26 | 30
  • 27 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    27 | 30
  • 28 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    28 | 30
  • 29 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    29 | 30
  • 30 Bergüzar Korel: Kimseyi umursamıyorum - Magazin haberleri
    30 | 30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0