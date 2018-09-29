Berk Cankat, son dönemde dikkat çeken genç oyuncuların başında geliyor. Berk Cankat, şu sıralar Bir Deli Rüzgar dizisinde başrol olarak canlandırdığı Uğur karakteriyle ekranlardaki yerini alıyor. Genç oyuncu Berk Cankat'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

BERK CANKAT KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan Berk Cankat, oyunculuğa 1999 yılında oynadığı “Ay Işığı’nda Şamata” isimli tiyatro oyunuyla başladı. Sana Bir Sır Vereceğim ve Güzel Köylü gibi dizilerle adından bahsettiren Berk Cankat, TV dizileri ve sinema filmlerinde roller almaya devam ediyor.

Berk Cankat'ın Oynadığı Diziler

Gülizar / 2018

Yıldızlar Şahidim / 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015

Güzel Köylü / 2014

Medcezir / 2014

UĞUR (BERK CANKAT)

Red Road adlı gece kulübünün sahibi, 35 yaşlarında, yarı-karanlık bir tip… Az konuşuyor, gizemli… Biraz ürkütücü bir sessizliği ve bazen psikopat bakışları / davranışları var. Ama çok yakışıklı ve karizmatik… Gökçe, sahne hayatına onun kulübünde adım atacak. Niyeti, amacı nedir, kolay çözülemeyen biri Uğur… İyilikle kötülük arasındaki ince çizgide sıkışmaktan, kaybolmaya yüz tutan bir ruh…

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