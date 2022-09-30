Berke'yi vuran maganda 4 ay sonra yakalandı!

Çorum'da, 4 ay önce düğünde başına yorgun mermi isabet eden Berke D.'nin (6) yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada; düğün alanından toplanan 5 bin 482 boş kovanın kriminal incelenmesi tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre, küçük çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile tabancası eşleşen A.A. tutuklandı.

BİLİNCİ 4 AYDAN BU YANA KAPALI

Olay, 21 Mayıs'ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke D., bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi. Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan Berke D.'nin tedavisi bilinci kapalı olarak hastanede halen devam ediyor.