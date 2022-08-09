Berkin Gökbudak kimdir? Aslı Enver'in sevgilisi olduğu iddia edilen Berkin Gökbudak nereli ve mesleği ne?

Aslı Enver'in sevgilisi olduğu iddia edilen Berkin Gökbudak magazin gündeminde konuşulan isimler arasında yer alıyor. İkiliden henüz açıklama gelmezken, Berkin Gökbudak hakkında bilgiler Aslı Enver hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Aslı Enver'in sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte, Berkin Gökbudak hakkında bilgiler...

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Berkin Gökbudak, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

Gökbudak, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev aldı.