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Yalıtım ve ambalaj seektörlerinde faaliyet gösteren Berkosan, Norveçli Skumtech'in yüzde 50'sini satın almaya hazırlanıyor.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve Norveç'te "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren Skumtech SA şirketine yüzde 50 oranında ortak olunmasına,bu kapsamda Skumtech SA'in hisselerinin yüzde 50 ‘sinin Berkosan tarafından satın alınmasına, söz konusu ortaklık için taraflarca "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK

Açıklamada yer alan bilgilere göre bahse konu sözleşme kapsamında Skumtech'in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanacak ve ortaya çıkacak satın alma bedeli taraflarca üzerinde anlaşılacak zaman diliminde taksitler halinde ödenecek.