Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Berkosan Norveçli Skumtech'e ortak oluyor

Berkosan, Norveç’te faaliyet gösteren Skumtech'in yüzde 50’sinin satın alınmasına ve bu kapsamda iyi niyet anlaşması imzalanmasına karar verdiğini açıkladı

Berkosan Norveçli Skumtech'e ortak oluyor
HABERTURK.COM

Yalıtım ve ambalaj seektörlerinde faaliyet gösteren Berkosan, Norveçli Skumtech'in yüzde 50'sini satın almaya hazırlanıyor.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada "Şirketimizin 2022 yılı stratejileri kapsamında, iş hacmimizin gelişmesi ve büyüme planlarımız çerçevesinde, uzun yıllardır iş ilişkisi içerisinde olduğumuz Norveç yasalarına göre kurulan ve Norveç'te "Yalıtım Sektöründe" faaliyet gösteren Skumtech SA şirketine yüzde 50 oranında ortak olunmasına,bu kapsamda Skumtech SA'in hisselerinin yüzde 50 ‘sinin Berkosan tarafından satın alınmasına, söz konusu ortaklık için taraflarca "İyi Niyet Anlaşması" imzalanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEK

Açıklamada yer alan bilgilere göre bahse konu sözleşme kapsamında Skumtech'in şirket değerlemesi yapılması için uluslararası bir denetim şirketi ile anlaşma imzalanacak ve ortaya çıkacak satın alma bedeli taraflarca üzerinde anlaşılacak zaman diliminde taksitler halinde ödenecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan ve Malezya'da mensucat ithalatında damping önlemi
İŞ-YAŞAM Mensucat ithalatında damping önlemi
TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: 'Yatırımlar düşük faiz ile sağlanamaz'
İŞ-YAŞAM 'Fakirleşerek büyüyoruz'
İki otoyol için ihale yapılacak!
İŞ-YAŞAM İki otoyol için ihale yapılacak
Tarım ÜFE rekor kırdı
İŞ-YAŞAM Tarım ÜFE rekor kırdı
Turkcell bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni isim
İŞ-YAŞAM Turkcell bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni isim
Aracı kurumlardaki büyük dönüşüm ne?
İŞ-YAŞAM Aracı kurumlarda neler oluyor?
Çalışma Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyeti ile görüştü
İŞ-YAŞAM Çalışma Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyeti ile görüştü
Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi öncesi rekoruna yaklaştı
İŞ-YAŞAM İSG pandemi öncesi rekoruna yaklaştı
ABD'de üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor
İŞ-YAŞAM ABD'de üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor
Ciner Grubu geçen yıl ihracatını artırdı
İŞ-YAŞAM Ciner Grubu ihracatın şampiyonlar liginde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.