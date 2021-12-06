"Sezon başından bu yana ilk kez..."

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 230. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 229 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, yarınki Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 66 müsabakada ise yenildi.