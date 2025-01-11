Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı son 9 maçta sadece Fenerbahçe karşısında galip gelen siyah beyazlılar, Bodrum maçını kazanarak takımdaki kötü havayı dağıtmak istiyor. Öte yandan Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum zorlu Tüpraş deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?