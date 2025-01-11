Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'de heyecan Beşiktaş ile Bodrum FK maçıyla sürüyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muci ve İmmobile ön planda olacak. Düşme hattındaki Bodrum FK ise zorlu deplasmanda sürpriz arayacak. Volkan Demirel'in ekibi, bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı son 9 maçta sadece Fenerbahçe karşısında galip gelen siyah beyazlılar, Bodrum maçını kazanarak takımdaki kötü havayı dağıtmak istiyor. Öte yandan Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum zorlu Tüpraş deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        BEŞİKTAŞ- BODRUM MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Bodrum maçı 11 Ocak Cumartesi (bugün) 19.00'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- BODRUM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Onur, Udokhai, Zaykutdinov, Massuaku, Salih, Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobıle

        5

        BODRUM MUHTEMEL 11

        Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Dimitrov, Seferi

        6

        IMMOBILE DURGUN

        Beşiktaş’ta sezonun en skorer oyuncusu olan İmmobile'nin performansındaki düşüş gözlerden kaçmadı.

        Sakatlığını atlattıktan sonra Rizespor ve Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamayan İtalyan forvet, Bodrum FK karşısında takımının en büyük silahı olacak.

        Ciro İmmobile, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 13 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!