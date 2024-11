Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Keşke o zaman istifa etseydi...

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yamantürk, Hasan Arat'ın istifası sonrası yaşananları değerlendirdi.

📡 CANLI



📞 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Telefon Bağlantısı.https://t.co/k1UPcYYr7e — HT Spor (@HTSpor) November 29, 2024

İşte Tevfik Yamantürk'ün açıklamaları:

"KEŞKE O ZAMAN İSTİFA ETSEYDİ..."

"Çok üzüntülüyüm, taraftar olarak üzüntülüyüm bunlar olmamalıydı ama maalesef bunları yaşadık. Hasan Arat başkanla çarşamba günü beraber olduk. Her an her şey olabilir dedi. Biz orada anladık ki istifa edecek. Orada mesajı bize verdi. Keşke o zaman istifa etseydi bu kadar olumsuz bir süreci bu kadar uzun süre gündemde tutmazdı."