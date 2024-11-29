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        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Keşke o zaman istifa etseydi...

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Yamantürk'ün açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:30
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        "Keşke o zaman istifa etseydi..."
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        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yamantürk, Hasan Arat'ın istifası sonrası yaşananları değerlendirdi.

        İşte Tevfik Yamantürk'ün açıklamaları:

        "KEŞKE O ZAMAN İSTİFA ETSEYDİ..."

        "Çok üzüntülüyüm, taraftar olarak üzüntülüyüm bunlar olmamalıydı ama maalesef bunları yaşadık. Hasan Arat başkanla çarşamba günü beraber olduk. Her an her şey olabilir dedi. Biz orada anladık ki istifa edecek. Orada mesajı bize verdi. Keşke o zaman istifa etseydi bu kadar olumsuz bir süreci bu kadar uzun süre gündemde tutmazdı."

        "KULÜBÜ ŞU ANDA HÜSEYİN BEY YÖNETECEK"

        "Sorunun ne olduğunu hiç konuşmadık biz sadece dinledik. Bu iş niye kadar hızlı buraya geldi çünkü daha seçileli bir yıl olmadı. Bunu kimse anlamış değil. Kulübü şu anda Hüseyin bey yönetecek. Eğer istifalar devam ederse , istifa sayısı artarsa ne olacak? 7'ye ya da 6'ya düşerse... Tam hatırlamıyorum şimdi. O zaman kulübü denetleme kurulu başkanı Gökhan bey yönetecek. 3 Aralık'a bırakılmayacak kadar anladığımız kadarıyla içerde bir takım konuşmalar oldu. 3 Aralık'a bırakmadılar"

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