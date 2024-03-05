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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'ya konuk oluyor

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında 6 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:57
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        Beşiktaş tur için parkede!
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        BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, 6 Mart Çarşamba günü İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

        Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 6. sırada yer almıştı.

        Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 3. basamakta tamamlamıştı.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.

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