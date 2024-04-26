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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:18
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

        Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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