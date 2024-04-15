Beşiktaş Fernando Santos ayrılığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Giriş: 15.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:08
Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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