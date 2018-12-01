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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

01.12.2018 - 11:28 | Güncelleme:

Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi. Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi

  • 1 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

  • 2 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    KARTAL'DA 3 EKSİK

    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

  • 3 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    TERİM TRİBÜNDE

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak. Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

  • 4 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    CİMBOM'DA 7 EKSİK

    Galatasaray'da Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

  • 5 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    SON DURUM

    Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş ise, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak.

  • 6 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    KADROLAR

    Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle:

    Loris Karius

  • 7 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Gökhan Gönül

  • 8 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Domagoj Vida

  • 9 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Necip Uysal

  • 10 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Adriano Correia

  • 11 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Atiba Hutchinson

  • 12 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Gary Medel

  • 13 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Ricardo Quaresma

  • 14 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Adem Ljajic

  • 15 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Jeremain Lens

  • 16 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Vagner Love (Güven Yalçın)

  • 17 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

    Fernando Muslera

  • 18 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Martin Linnes

  • 19 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    19 | 27

    Ozan Kabak

  • 20 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    20 | 27

    Maicon Roque

  • 21 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    21 | 27

    Yuto Nagatomo

  • 22 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    22 | 27

    Fernando Reges

  • 23 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    23 | 27

    Selçuk İnan

  • 24 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    24 | 27

    Mariano Filho

  • 25 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
    25 | 27

    Sofiane Feghouli

  • 26 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Henry Onyekuru

  • 27 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
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    Eren Derdiyok

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