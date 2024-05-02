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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:52
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        Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 34 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu 51 puanla beşinci basamakta yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgiyle elde ettiği 49 puanla yedinci sırada bulunuyor.

        Ligde son 21 maçı kaybetmedi

        Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.

        Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.

        4 eksik

        Beşiktaş'ta, Rizespor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, yarın görev alamayacak.

        Demir Ege Tıknaz'ın durumu ise bugün akşam saatlerinde yapılacak son idmanın ardından belli olacak.

        Semih ve Amartey sınırda

        Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih ve Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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