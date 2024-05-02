Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 34 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu 51 puanla beşinci basamakta yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgiyle elde ettiği 49 puanla yedinci sırada bulunuyor.
Ligde son 21 maçı kaybetmedi
Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.
Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.
4 eksik
Beşiktaş'ta, Rizespor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, yarın görev alamayacak.
Demir Ege Tıknaz'ın durumu ise bugün akşam saatlerinde yapılacak son idmanın ardından belli olacak.
Semih ve Amartey sınırda
Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih ve Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.