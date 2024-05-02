Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 34 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu 51 puanla beşinci basamakta yer alırken, Karadeniz temsilcisi ise 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgiyle elde ettiği 49 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Ligde son 21 maçı kaybetmedi

Beşiktaş, Rizespor'la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı.