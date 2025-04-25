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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Beşiktaş'ın rakibi Hatayspor! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi Hatayspor! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş, bu akşam sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem üçüncülük yarışında hata yapmak istemiyor hem de Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazanmayı hedefliyor. Ligde 18. sırada yer alan Hatayspor ise sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde küme düşebilir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:51
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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        Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

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        Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

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        3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

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        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

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        5 FUTBOLCU SINIRDA

        Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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        İKİ TAKIM 10. RANDEVUDA

        Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. "Kara kartal"ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

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        HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

        Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

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        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Tayyip Talha, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Immobile

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