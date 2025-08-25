Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan dolu rövanş zamanı! İlk maçta İsviçre temsilcisi Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tur bileti için Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Avrupa yolculuğunu sürdürmenin peşinde. Peki, Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı yayın bilgisi...

        Giriş: 25.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:09
        Avrupa arenasında kritik 90 dakika! Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Lausanne’yi İstanbul’da ağırlıyor. Deplasmanda elde ettiği 1-1’lik beraberliğin ardından avantajı kendi sahasına taşıyan Kartal, bu kez kazanarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. İşte "Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtları...

        BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport rövanş maçı SHOW TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Beşiktaş Lausanne Sport'u elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak. Grupların kura çekimi ise UEFA tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek ve siyah beyazlıların rakibi ortaya çıkacak.

