Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular, günü salonda yapılan rejenerasyon antrenmanıyla geçirdi.

Diğer futbolcular, sahada ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

RAMS Başakşehir maçında göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) teşhisiyle tedavisine başlanan kaleci Mert Günok, antrenmanda yer almadı.