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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında iki yıldız yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında iki yıldız yok!

        Beşiktaş'ta Fernandes ve Amartey yarınki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:39
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        Çaykur Rizespor maçında iki eksik
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        Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Gedson Fernandes ile Daniel Amartey'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacağını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan maçta ağrı hisseden Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı belirtilerek, "Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

        Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

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