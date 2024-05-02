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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!

        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!

        Çorum'da kız arkadaşının tartıştığı gruba ateş açan 17 yaşındaki genç tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:04
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        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
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        Çorum'da kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşıp tabancayla rastgele ateş eden B.C.B.'nin (17) silahından çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği A.H.Ö. (15), yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gazi 1'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre; B.C.B., kız arkadaşının parkta bir grup genç ile tartışma yaşadığını öğrendi. Parka giderken sokakta kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşan B.C.B., tabancayla rastgele ateş etti.

        Fotoğraf: DHA

        BİR KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

        Kurşunlardan biri grupta bulunan A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti. Yaralıya ilk müdahaleyi çevrede bulunan eczacı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.H.Ö., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, otomobiliyle kaçan şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda; A.H.Ö.'nün bacağına isabet eden kurşun nedeniyle sektiği, B.C.B.'nin ise otomobille kaçtığı anlar yer aldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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