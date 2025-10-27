Beşiktaş'ta doktorlar farklı, reçeteler aynı!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Siyah-beyazlılar, 5. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle öne geçtiği maçta 32'de Tammy Abraham’ın ayağından penaltı kaçırırken hemen ardından Claudio Winck'in golüne engel olamadı.

İkinci yarıda gol için yüklense de rakip fileleri bulamayan siyah-beyazlılar kritik bir puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, 10 haftada topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

TARAFTAR PROTESTO ETTİ, SERGEN YALÇIN TRİBÜNE GİTTİ

Son yıllarda zirve yarışına erken veda eden Beşiktaş'ta bu sezon da benzer durum yaşanırken maçın sonlarına doğru ise protestolar vardı.

REKLAM

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

"Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırırken 52 yaşındaki teknik adam, soyunma odasından gelerek taraftarlarla görüştü.

Sergen Yalçın, taraftarlardan sabır ve zaman isterken "Biz böyle gitmesini tabii ki istemiyoruz ama sonuçta oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Lütfen biraz sabırlı olun ve destek verin" ifadelerini kullandı.

REKLAM

YALÇIN: 2-3 TRANSFER DÖNEMİ GEREKİYOR Yalçın maçın ardından ise zamana ihtiyaçları olduğunu ve transfer gerektiğini yinelerken "Bu, bugünün sorunu değil. 4-5 senedir üstüne koyarak gelen bir sorun. Ben sorunları çözmeye geldim. Sorunları çözecek birikimim olduğunu düşünüyorum ama sorunumuz hemen çözülebilecek bir sorun değil. 2-3 transfer dönemi gerekiyor. Şu anda sorunları çözmek zor." diye konuştu. Son yıllarda zorlu dönemler geçiren Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara son 2 teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'in benzer sözlerini getirdi.

VAN BRONCKHORST: 2 TRANSFER DÖNEMİ DAHA GEREKEBİLİR Beşiktaş'ta geçen sezonun başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ve Süper Kupa ile başlarken ligdeki iyi gidişat Ekim ayının sonlarına doğru kötüye döndü. Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgileri ile zirvenin bir anda 8 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 5 Kasım 2024'te Malmö maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında zaman ve transfer talebini yinelerken "28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmak gerekiyordu. Kadroyu inşa ederken bir transfer dönemi geride kaldı. Bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum ama hala hazır değiliz. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi ve bir transfer dönemi daha gerekebilir." demişti. Ancak ligde ve Avrupa'da üst üste puan kayıpları devam edince görevinden alınmıştı.