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Beşiktaş'ta Güneş krizi derinleşiyor!

Giriş: 06.03.2019 - 11:46 | Güncelleme:  

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik artıyor. Siyah-Beyazlı yönetim ile Şenol Güneş arasındaki ilişki adeta bir "zoraki evlilik" moduna girdi. Tecrübeli teknik adam geçmiş alacaklarını, yönetim ise "istifa" bekliyor.

  • 1 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Üst üste gelen puan kayıplarıyla hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta tek gündem teknik direktörlük konusu.

  • 2 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    A Milli Takım'a gelecek sezon için imza atan Şenol Güneş'in bunu beklemeden bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da Ay-Yıldızlılar'ın başına geçecek olması işleri iyice çıkmaza soktu. 

  • 3 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Başkan Fikret Orman, her fırsatta Güneş'le sezon sonuna kadar birlikte olduklarını vurgulasa da bu düşünce artık değişmiş durumda.

  • 4 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Yönetim kanadı; daha önce "İki takımı birden çalıştırmam" diyen Güneş'in oldu bitti yapıp A Milli Takım'la sözleşme imzaladığını düşünüyor.

  • 5 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Tecrübeli hocaya bu nedenle kırgın olan kurmaylar, bu nedenle başkan Fikret Orman'dan yolların ayrılmasını talep ediyor.

  • 6 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Yönetimin bu düşüncesinde, Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardından üst üste gelen puan kayıpları ve takımın motivasyonundaki düşüş de etkili.

  • 7 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Şampiyonluk şansı yok denecek kadar az olsa da en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi elemesine katılma umudu süren Siyah-Beyazlılar'ın Güneş'le yollarını ayırıp Guti ile yeni sezon planlamasına başlanması isteniyor.

     

  • 8 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Ancak bu noktada başkan Fikret Orman'ın elini kolunu bağlayan en önemli konu ise alacak meselesi...

  • 9 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan 2 milyon Euro civarında alacağı bulunuyor.

  • 10 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Yönetim, Güneş'ten istifa etmesini beklerken tecrübeli çalıştırıcı, bu paranın ödenip sözleşmenin feshedilmesini istiyor.

  • 11 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi de Güneş'in bu talebine şimdilik olumlu yanıt veremiyor.

  • 12 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Yapılan görüşmelerde Beşiktaş yönetimi, Güneş'e fesih için alacaklarının bir kısmını önerse de ret yanıtı aldı.

  • 13 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    İki taraf arasındaki satranç devam ederken bazı yöneticilerin alacak için elini taşın altına koymaya sıcak baktığı ve Konyaspor maçına kadar bu konunun çözülmesinin beklendiği sızan bilgiler arasında.

  • 14 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Bu konunun çözülmesi halinde Güneş'le yolların hemen ayrılacağı ve takımın sezon sonuna kadar Guti'ye emanet edileceği kaydedildi.

  • 15 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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    Guti'nin takımı ikinciliğe taşıyıp Şampiyonlar Ligi elemesine katılımını sağlaması halinde ise İspanyol antrenör yeni sezon için de en büyük teknik direktör adayı haline gelecek. 

  • 16 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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  • 17 Beşiktaş'ta Şenol Güneş krizi derinleşiyor!
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