Beşiktaş'ta Güneş krizi derinleşiyor!

Üst üste gelen puan kayıplarıyla hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta tek gündem teknik direktörlük konusu.
A Milli Takım'a gelecek sezon için imza atan Şenol Güneş'in bunu beklemeden bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da Ay-Yıldızlılar'ın başına geçecek olması işleri iyice çıkmaza soktu.
Başkan Fikret Orman, her fırsatta Güneş'le sezon sonuna kadar birlikte olduklarını vurgulasa da bu düşünce artık değişmiş durumda.
Yönetim kanadı; daha önce "İki takımı birden çalıştırmam" diyen Güneş'in oldu bitti yapıp A Milli Takım'la sözleşme imzaladığını düşünüyor.
Tecrübeli hocaya bu nedenle kırgın olan kurmaylar, bu nedenle başkan Fikret Orman'dan yolların ayrılmasını talep ediyor.
Yönetimin bu düşüncesinde, Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardından üst üste gelen puan kayıpları ve takımın motivasyonundaki düşüş de etkili.
Şampiyonluk şansı yok denecek kadar az olsa da en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi elemesine katılma umudu süren Siyah-Beyazlılar'ın Güneş'le yollarını ayırıp Guti ile yeni sezon planlamasına başlanması isteniyor.
Ancak bu noktada başkan Fikret Orman'ın elini kolunu bağlayan en önemli konu ise alacak meselesi...
Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan 2 milyon Euro civarında alacağı bulunuyor.
Yönetim, Güneş'ten istifa etmesini beklerken tecrübeli çalıştırıcı, bu paranın ödenip sözleşmenin feshedilmesini istiyor.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi de Güneş'in bu talebine şimdilik olumlu yanıt veremiyor.
Yapılan görüşmelerde Beşiktaş yönetimi, Güneş'e fesih için alacaklarının bir kısmını önerse de ret yanıtı aldı.
İki taraf arasındaki satranç devam ederken bazı yöneticilerin alacak için elini taşın altına koymaya sıcak baktığı ve Konyaspor maçına kadar bu konunun çözülmesinin beklendiği sızan bilgiler arasında.
Bu konunun çözülmesi halinde Güneş'le yolların hemen ayrılacağı ve takımın sezon sonuna kadar Guti'ye emanet edileceği kaydedildi.
Guti'nin takımı ikinciliğe taşıyıp Şampiyonlar Ligi elemesine katılımını sağlaması halinde ise İspanyol antrenör yeni sezon için de en büyük teknik direktör adayı haline gelecek.
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