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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı

        İstanbul Beşiktaş Fulya Deresi Sokak'ta hızla gelen cip önce park halindeki 4 araca çarptı, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kırarslı hastaneye kaldırıldı. Sürünün turizimci ve otel sahibi Furkan Dağlı olduğu belirlenirken, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalanan ve kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan Dağlı serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:24
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        Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan Dağlı Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan Dağlı'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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        Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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        Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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        31 SUÇ KAYDI

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan Dağlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

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        "ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

        Kazayı duyarak olay yerine koşan bir kişi, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

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