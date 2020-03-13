"Bugün müthiş bir atmosfer vardı"

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın, dev maçın taktiğini belirlerken siyah-beyazlılar, önde baskı yaparak rakibinin oyun kurmasını engelleyip kazanılan toplarla gol arayacak. Galatasaray'da son dönemin formda isimlerinden olan Seri'yi kilitlemeyi hedefleyen Yalçın, Atiba'nın yanı sıra Burak Yılmaz ve Boateng'in de prese yardım etmesi yönünde talimat verdi.

LENS Mİ, BOYD MU?

Teknik direktör Sergen Yalçın, derbi 11'ini de büyük ölçüde belirledi. Yalçın, derbide 10 numara bölgesinde yine Boateng'e şans verecek. Ljajic'i hamle oyuncusu olarak düşünen Sergen Yalçın'ın sağ kanatta ise Jeremain Lens ile Tyler Boyd arasındaki kararı henüz vermediği ifade edildi.