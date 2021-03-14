Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Icrypex takımımızın bugün Tofaş ile Tofaş Spor Salonu’nda oynadığı maçta kulübümüzün ve basketbol kamuoyunun görüşüne göre maçın sonucuna etki eden bir kural hatası yaşanmıştır.

Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani’nin atmış olduğu üç sayılık basketi 'Anlık Tekrar Sistemi’nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani’nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir.

Müsabakanın sona ermesinin ardından kaptanımız Mehmet Yağmur, hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atmış, akabinde de Basketbol Şubemiz kural hatasıyla ilgili dilekçeyi salonda görevli federasyon yetkililerine sunmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ve Merkez Hakem Komitesinin basketbolcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin açık bir kural hatası sonucu ellerinden alınmasına göz yummayacaklarına ve adaleti tesis edeceklerine inanıyoruz."