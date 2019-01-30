Renault'un bugüne kadar 15 milyonluk satış adedine ulaşan b-segment hatchback modeli Clio yenilendi.
1990 yılından beri yollarda olan Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, boyutlarda ise küçülmeye gidildiği bildirildi.
Yerini aldığı modele göre boyu 14 mm kısalan beşinci nesil Clio'nun, yüksekliği de 30 mm alçaltıldı.
Renault'dan yapılan açıklamada, yeni Clio’da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi sunulduğu belirtildi.
Clio'nun bagaj hacminin de 26 litre artarak 391 litreye ulaştığı bildirildi.
Araçta giriş seviyesinden itibaren full LED ön farlar sunulurken, farların da Fransız markanın yeni nesil tasarım anlayışına uygun olacak şekilde 'C' formunda tasarlandığı görülüyor.
Yeni nesil motorların sunulacağı Clio'da, Renault'un E-tech hibrit motoruna da ilk kez yer verileceği açıklandı. Modelde otonom sürüş destek sistemlerine de yer verileceği kaydedildi.
Renault'un Türkiye'de en çok satan ikinci modeli olan Clio'nun donanım paketlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, mevcut GT-Line yerini R.S. Line'a bırakacak.
Söz konusu donanım paketinde, F1 tarzı ön tampon ile petek şeklindeki radyatör ızara gibi detaylar yer alıyor.
İç mekanda da, yanal destekleri güçlendirilmiş koltuklar, karbon görünümlü eklemeler ve alüminyum pedallara yer verildiği açıklandı.
Öte yandan, Renault'un diğer modellerindeki en üst donanım paketi olan Initiale Paris'in Clio'da da sunulacağı duyuruldu.
Otomobilin iç mekan tasarımında Espace modelinden esinlenilen 9.3 inçlik multimedya ekranı dikkat çekerken, geleneksel analog kadranların yerine de ilk kez dijital bir ekrana yer verildiği görülüyor.
Clio'nun kokpitinde Megane'da olduğu gibi 8 renk şeçeneğine sahip ambiyans aydınlatmalara da yer verilmiş durumda.
Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik" dedi.
Laurens van den Acker, "İç kısımda ise, daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.