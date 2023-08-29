Haberler Dünya Betelgeuse isimli yıldız süpernova halinde patladığında haftalar boyunca Dünya'dan görülebilecek

Betelgeuse isimli yıldız süpernova halinde patladığında haftalar boyunca Dünya'dan görülebilecek Eskiden, Güneş'ten daha büyük ve parlak olan Betelgeuse isimli yıldız, hayatının son zamanlarını yaşıyor. Bilim insanları, yıldızın tutarsız hareketlerini her an yaşanabilecek bir süpernova patlamasının habercisi olarak değerlendiriyor. Bunun olması halinde, büyük patlama Dünya'dan gündüz vakti bile görülebilecek. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 10:59 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:59 facebook

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Muazzam boyutu ve Dünya'ya göreceli yakınlığı nedeniyle Betelgeuse, Dünya'daki ve yörüngesindeki teleskoplar tarafından daha ayrıntılı olarak incelenebilen çok az sayıda yıldızdan biridir. Betelgeuse aynı zamanda parlaklığı ile gökbilimciler tarafından keşfedilen en büyük yıldızların arasında yer alıyor. Orion takımyıldızının sol omzunu oluşturan ve 'kırmızı dev' olarak adlandırılan Betelgeuse yıldızı, Dünya'dan 650 ışık yılı kadar uzak.

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Gökbilimciler Betelgeuse'un yalnızca 10 milyon yaşında olduğunu, yani güneşimizden 50 kat daha genç olduğunu düşünüyor. Nispeten genç yaşına rağmen Betelgeuse, çekirdeğindeki hidrojen yakıtını çoktan tüketti. Şu anda yıldız içindeki helyumu, karbona dönüştüren bir aşamaya gelerek, hayatının son zamanlarını yaşıyor.