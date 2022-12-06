Beton mikseriyle çarpışan kurye öldü

Muğla'da, beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kurye yaşamını yitirdi..
Mehmet Zülfü Aslan'ın kullandığı motosiklet, Muğla-Yatağan kara yolu Akyol mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen beton mikseriyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosikletli kurye Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı. Aslan'ın cansız bedeni incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YORUMLAR