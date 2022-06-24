Beyaz Saray'dan kritik Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Ulusal Güvenlik Strateji İletişim Koordinatörü John Kirby Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Tahıl krizi konusunun G7 Zirvesi'nde tartışılacağını belirten Kirby, ABD'nin Ukrayna'dan tahıl çıkarmak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığını, ihracatın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle engellendiğini söyledi.

"Türkiye, Rusya ile konuşuyor. Türkiye'nin arabuluculuğunu teşekkür ediyoruz." diyen Kirby, Karadeniz'de bir abluka olduğunu belirterek, "Türkiye'nin hububat nakliyesine izin verecek bir tür düzenlemeye aracılık etmeye çalışmasını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kirby ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının NATO Zirvesi'nde konuşulacağını belirterek, "Biz üye olacaklarına güveniyoruz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak ama ne zaman bilmiyoruz" diye konuştu.

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