İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı! İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Öte yandan operasyonda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Habertürk / AA Giriş: 10.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:33 facebook

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