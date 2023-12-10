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        Haberler Gündem BEYAZ ZEHRE DARBE! Son dakika: stanbul ve Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı! 3 şüpheli tutuklandı

        İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı!

        İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Öte yandan operasyonda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:33
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        Uyuşturucuya 2 ilde darbe: 19 gözaltı!
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        Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte 10 uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şebinkarahisar ilçesi ile İstanbul'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        TÜFEK, TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        İkametlerdeki 11 kişi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bir av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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