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HAVA KİRLİLİĞİ HÜCRE YAŞLANMASINI HIZLANDIRIYOR MU?

Isıtma sistemleri, endüstriyel ve araçlara bağlı atıklar, sigara, parfüm ve bunun gibi etkenlerin hava kirliliğine yol açtığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Düz, “Hava kirliliğinin beyin üzerine etkileri net olarak açıklanamasa da solunum yolu ile alınan toksik maddelerin beyine ulaşarak inflamatuar denilen yangısal reaksiyona neden olduğu bunun sonucunda da sinir hücrelerinde hasar oluşturabiliyor. Diğer bir suçlanan mekanizma ise hava kirliliğinin hızlı hücre yaşlanması neden olduğu görüşüdür” diye konuştu.