Beykoz Kundura'da rehberli sergi turu

İstanbul’un kültür ve sanat sahnesinde önemli bir yer edinen Beykoz Kundura, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 14:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açık olan kalıcı sergisinin kapılarını bu kez rehber eşliğinde kolektif belleğe açıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan sergiyi gezmek isteyen ziyaretçilerin sınırlı kontenjan nedeniyle web sitesi üzerinden önceden rezervasyon yapmaları gerekiyor.

Kundura Hafıza arşivinden beslenen ve bir endüstri mirası alanının dönüşüm hikâyesini anlatan sergi, ziyaretçilere üretimin kalbinde bir zaman yolculuğu sunuyor.

Katılımcılar, bir dönem ayakkabı ve deri üretiminin yapıldığı tarihi fabrika binalarını, üretim aletlerini ve Beykoz Kundura’nın dönüşüm sürecini profesyonel bir rehber eşliğinde keşfetme imkânı bulacak.

Beykoz Kundura, geçmişle bağ kurmak, bir fabrikanın hafızasında saklı hikâyelere tanıklık etmek ve kültürel bir yolculuğa çıkmak isteyen herkesi kalıcı sergisine bekliyor.