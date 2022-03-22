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Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın paniği
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Beylikdüzü'nde 6 katlı bina alevlere teslim oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın iki katına yayılan alevlere müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi

Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın paniği
Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın paniği
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DHA

Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak içerisinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın zemin katında bulunan spot eşya dükkanında başladığı belirtilen yangın, bir üst kata ve binanın önündeki servis minibüsüne sıçradı.

Yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. DHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binada bulunanların yangından önce tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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