Beylikdüzü'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 20.04.2024 - 01:56 Güncelleme: 20.04.2024 - 01:56
U.K. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ