Markete gitmeden önce çoğu insanın aklında alacağı tüm malzemeler bellidir. Ancak markete gidildiğinde özellikle bir kağıda yazılmadıysa bu malzemelerin sadece belirli bir kısmı hatırlanır ve eve gelindiğinde ise eksik alışveriş yapıldığı anlaşılır. Bu durumu bu kadar sık yaşamanın sebebi genellikle unutkanlığa ve yaşlanmaya bağlanır ama sorun tamamen bu değildir. İşte, seçici hafıza yüzünden neden sadece ilk malzemelerin hatırlandığına dair detaylar...