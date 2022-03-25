3 kez çok satanlar listesine girdi

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Uzm. Dr. Nörolog Ece Balkuv, “Biz nörologlara göre kalp bir kastır” diyor ve ekliyor: Francis Crick’in sözü gibi “İnsanlar için kendi beyninin incelenmesinden daha hayati bir araştırma konusu olamaz.”

Müptela Yayınları’ndan çıkan ve Penguen Yayınevi’nde üç kez en çok satanlar listesine giren, Türkiye’nin popüler dille yazılmış ilk nörobilim kitabı ‘Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?’ sizi beyninize yakından bakmaya ve kendi karanlığında bir kara kutu gibi duran bu organın aldığınız kararlardan, attığınız adımlara, hayatı algılamaya ve hatta kim olduğunuza kadar aslında tüm yaşantınızda ne kadar tesirli olduğunu fark etmeye davet ederken, bunu geçmişten bugüne yapılmış çarpıcı bilimsel araştırmalar ve yazılmış makalelerle destekliyor.

‘Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?’ adlı 12 bölüm ve 230 sayfadan oluşan kitabında, Homonculus denen beyin şeması sana kim olduğunu söyleyebilir mi? Bizim gerçek sandıklarımız beynin bize sunduğu bir simülasyon mu? Beyin yeterince uyaran almazsa mutlaka bir cevap bulur yani uydurur mu? Duygular, kalple bir ilgisi olmayan beyin de görüntülenebilen mekanizmalar mı? Günümüzde moda uygulamalar olan alternatif tıp değil asıl iyileştiren beyin gücü mü? Çizgi romanlardaki süper kahramanlar gerçek olabilir mi? Anneliğin beyinle alakası nedir? Telepati, telekinezi bilim-kurgu filmlerinin konusu olmaktan çıkıp günlük hayatın bir parçası olabilir mi? Mutlu sosyal bir yaşamın gittikçe artan Alzheimer hastalığıyla bağlantısı ne? Ölümden dönenlerin gördüğü beyaz ışık, ruhun yükselip cansız bedeni görmesi şehir efsanesi midir, beyinle bağlantısı var mıdır? Korku filmlerinin başrolü hortlak ve zombiler aslında hangi beyin hasarı gerçekliğinden esinlenilmiş olabilir? Ölümsüzlük peşinde koşan insanoğlu bunu başarabilecek mi? gibi soruları Uzm. Dr. Nörolog Ece Balkuv, eğlenceli bir dille yanıtlıyor.